«Вашингтон» впервые в сезоне выиграл три матча подряд

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:1.

«Вашингтон» впервые в новом сезоне НХЛ выиграл три матча подряд. Ранее «столичные» обыграли «Нью-Джерси» и «Миннесоту». Также команда Александра Овечкина впервые в новом сезоне НХЛ одержала две домашние победы подряд.

В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в восьми матчах, в которых записал в свой актив два гола и шесть результативных передач. Всего за карьеру в лиге россиянин провёл 1355 матчей, в которых забил 824 гола и сделал 669 результативных передач.

В следующем матче «Вашингтон» встретится с «Нью-Йорк Айлендерс»