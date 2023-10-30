Нападающий «Вашингтона»Том Уилсон набрал 300 очко за карьеру

Сегодня, 30 октября, «Вашингтон Кэпиталз» на домашней площадке обыграл «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 3:1 (0:1, 0:0, 3:0).
В матче второй заброшенной шайбой в сезоне отметился канадский нападающий Том Уилсон. Таким образом, 29-летний хоккеист стал 28-м игроком в составе «Вашингтона», набравшим 300 очков за карьеру.
Уилсон был выбран «столичными» на драфте НХЛ 2012 года в первом раунде под общим 16-м номером, подписав с клубом 3-летний контракт.
В мае 2013 года Уилсон дебютировал в НХЛ в пятой игре плей-офф с «Нью-Йорк Рейнджерс».
В нынешнем сезоне Уилсон сыграл восемь матчей, забросил две шайбы и отдал три голевых паса.
После восьми матчей «Вашингтон» занимает 11 место в Восточной конференции с 9 очками. Лидирует в таблице «Бостон Брюинз», набрав 15 очков в 8 матчах.
- 30 октября 2023
-
05:36
-
05:18
-
03:09
-
02:56
-
02:39
-
02:36
-
01:39
-
01:00
-
00:56
- 29 октября 2023
-
23:35
-
23:14
-
22:54
-
22:45
-
22:34
-
22:07
-
21:44
-
21:29
-
21:05
-
20:49
-
20:40
-
20:30
-
20:22
-
20:04
-
19:53
-
19:44
-
19:30
-
19:22
-
19:17
-
19:10
-
19:10
-
19:00
-
18:48
-
18:36
-
18:29
-
18:19