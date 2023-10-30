Нападающий «Вашингтона»Том Уилсон набрал 300 очко за карьеру

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Сегодня, 30 октября, «Вашингтон Кэпиталз» на домашней площадке обыграл «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 3:1 (0:1, 0:0, 3:0).

В матче второй заброшенной шайбой в сезоне отметился канадский нападающий Том Уилсон. Таким образом, 29-летний хоккеист стал 28-м игроком в составе «Вашингтона», набравшим 300 очков за карьеру.

Уилсон был выбран «столичными» на драфте НХЛ 2012 года в первом раунде под общим 16-м номером, подписав с клубом 3-летний контракт.

В мае 2013 года Уилсон дебютировал в НХЛ в пятой игре плей-офф с «Нью-Йорк Рейнджерс».

В нынешнем сезоне Уилсон сыграл восемь матчей, забросил две шайбы и отдал три голевых паса.

После восьми матчей «Вашингтон» занимает 11 место в Восточной конференции с 9 очками. Лидирует в таблице «Бостон Брюинз», набрав 15 очков в 8 матчах.