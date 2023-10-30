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Спенсер Карбери рассказал о победе «Вашингтона» над «Сан-Хосе»

Спенсер Карбери рассказал о победе «Вашингтона» над «Сан-Хосе»
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал домашнюю победу над «Сан-Хосе Шаркс» (3:1).

«Это было непросто. Как всем известно, выиграть в этой лиге нелегко. Поэтому, когда вы одерживаете три победы подряд – как бы они ни выглядели: буллиты, камбэки, что бы это ни было – это даёт некоторый импульс. Теперь у нас есть несколько дней, чтобы подготовиться к ещё одному тяжёлому отрезку», — приводит слова Карбери официальный сайт «Вашингтона».

Напомним, «Вашингтон» впервые в новом сезоне НХЛ выиграл три матча подряд. Ранее «столичные» обыграли «Нью-Джерси» (6:4) и «Миннесоту» (3:2 Б). Также команда Александра Овечкина впервые в новом сезоне НХЛ одержала две домашние победы подряд.

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