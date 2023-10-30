Илья Любушкин рассказал о совместной игре с Павлом Минтюковым в «Анахайме»

Защитник «Анахайм Дакс» Илья Любушкин рассказал о совместной игре с одноклубником 19-летним Павлом Минтюковым.

«Думаю, потенциал у него огромный. Он играет уже в очень зрелый хоккей, и по нему не скажешь, что он только пришёл в лигу и ему всего лишь 19 лет. Это достаточно зрелый и мастеровитый игрок, который не тушуется и не стесняется ничего на льду. Я надеюсь, что Павел продолжит в том же духе и станет топовым защитником в НХЛ.

Думаю, после драфта он был ещё достаточно молодой, и организация решила дать ему ещё сезон поиграть в Хоккейной лиге Онтарио. С этого года он физически более окреп, клуб на него рассчитывает и взял его как надёжного, крепкого игрока.

Что касается того, почему его поставили ко мне, то это видение тренерского штаба. Возможно, это потому, что мы говорим на одном и том же языке, и мне проще ему что-то подсказать, объяснить. Плюс мы сыграли пару матчей в предсезонке, и, думаю, у нас достаточно хорошо получилось. Поэтому они решили ничего не менять, и мы начали сезон вместе. Павел — двусторонний игрок, он очень хорошо играет как в зоне обороны, так и в зоне атаки. Мы друг друга страхуем, и это взаимосвязано», — цитирует Любушкина ТАСС.

В текущем сезоне Минтюков сыграл восемь матчей, в которых набрал 4 (1+3) результативных балла.