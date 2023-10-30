Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ХК Сочи — Динамо М. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Возможно, увидим ещё одного вратаря». Алексей Василевский — о занятии хоккеем своего сына

«Возможно, увидим ещё одного вратаря». Алексей Василевский — о занятии хоккеем своего сына
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Салавата Юлаева» и брат голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского Алексей Василевский рассказал о занятиях хоккеем своего сына Артемия.

«Артемий уже год занимается хоккеем. Он встал на коньки в четыре в Екатеринбурге и постепенно начал тренироваться. Сейчас уже ходит на тренировки в СДЮШОР «Салавата Юлаева». Занимается пять раз в неделю — три льда и две земли. Когда есть возможность, я не на выезде и не игровой день, вожу сына на хоккей сам. В другие дни – супруга.

Тёме всё очень нравится. Даже дома с младшим братом в хоккей играют. Год назад попросил отдать его в хоккей. Говорит: «Хочу быть как ты». Но только вратарём. Так что, возможно, в будущем мы увидим ещё одного вратаря Василевского», — написал Алексей Василевский в своём телеграм-канале.

Материалы по теме
Главный тренер «Тампы»: появление Василевского на льду не ускоряет его восстановление
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android