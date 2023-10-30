«Возможно, увидим ещё одного вратаря». Алексей Василевский — о занятии хоккеем своего сына

Защитник «Салавата Юлаева» и брат голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского Алексей Василевский рассказал о занятиях хоккеем своего сына Артемия.

«Артемий уже год занимается хоккеем. Он встал на коньки в четыре в Екатеринбурге и постепенно начал тренироваться. Сейчас уже ходит на тренировки в СДЮШОР «Салавата Юлаева». Занимается пять раз в неделю — три льда и две земли. Когда есть возможность, я не на выезде и не игровой день, вожу сына на хоккей сам. В другие дни – супруга.

Тёме всё очень нравится. Даже дома с младшим братом в хоккей играют. Год назад попросил отдать его в хоккей. Говорит: «Хочу быть как ты». Но только вратарём. Так что, возможно, в будущем мы увидим ещё одного вратаря Василевского», — написал Алексей Василевский в своём телеграм-канале.