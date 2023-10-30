Агент Алексей Дементьев оценил игру Капризова как ассистента капитана в «Миннесоте»

Известный агент и эксперт Алексей Дементьев рассказал об игре российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова в текущем сезоне. Напомним, в текущем розыгрыше НХЛ форвард впервые выступает как ассистент капитана клуба.

«Кирилл Капризов первый сезон играет в НХЛ как ассистент капитана. На мой взгляд, это полностью заслуженно, так как он проводит огромное количество времени на льду. Мне кажется, что в каждой игре он уже давно не получает меньше 25 минут игрового времени. Соперники, готовясь к матчам с «Миннесотой», отдельное внимание уделяют нейтрализации продуктивных действий Кирилла, но это не всегда удаётся. Да, ему сложнее забрасывать шайбу самому, так его постоянно накрывают — а вот разыгрывать и раздавать острые передачи ему удаётся постоянно. Это та плотная игра, к которой он должен был привыкнуть за годы выступления в НХЛ. Ну, а мы в свою очередь ждём его красивой и продуктивной игры, чтобы гордиться соотечественником», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.