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«Адмирал» по соглашению сторон расторг контракт с 21-летним нападающим

«Адмирал» по соглашению сторон расторг контракт с 21-летним нападающим
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«Адмирал» по соглашению сторон расторг контракт с нападающим Павлом Тютневым. Об этом сообщает пресс-служба «моряков».

«В составе «Адмирала» выпускник школы ярославского «Локомотива» сыграл один матч. Большую часть сезона Тютнев провёл в расположении клуба-партнёра – «Динамо – Алтай». В ВХЛ Павел сыграл девять матчей, в которых забросил одну шайбу. Благодарим Павла за работу и желаем успехов дальнейшей карьере», — сказано в сообщении клуба.

Напомним, в конце августа дальневосточный клуб подписал с форвардом просмотровый контракт. За «Локомотив» в КХЛ он сыграл 11 встреч, отметился одной заброшенной шайбой. В составе юниорской сборной России Тютнев стал победителем Мирового кубка вызова и обладателем Кубка Глинки/Гретцки в 2020 году.

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