Каблуков: молодыми после выезда ехали на арену разгружать баулы, освобождались в 4-5 утра

Нападающий московского «Динамо» Илья Каблуков рассказал об обязанностях молодых хоккеистов в начале его карьеры.

«Сейчас молодые чувствуют себя в первой команде более раскрепощённо. Дедовщины — такой, как раньше — нет.

Например, баулы сейчас в ведении сервисменов: когда прилетаешь с поездки, за тебя всё отвозят и разбирают. Раньше было по-другому. Мы вдвоём, допустим, с Володей Жарковым, прилетая ночью с выезда, ехали разгружать и раскладывать баулы. Старшие ребята из аэропорта отправлялись по домам, а мы — во дворец. Тогда ещё в ЦСКА были солдаты, приписанные к арене, один из них следил за вещами — нечто вроде каптёра. Мы с Жарковым помогали ему всё разгружать, раскладывать, как положено, и только после этого шли спать. И мы не могли сказать, что не будем этого делать. То есть сначала с самолета загрузил 30 баулов в автобус, потом довёз до ЦСКА, там это все разгрузил, занёс в раздевалку и разложил, и освободился только в четыре-пять часов утра», — сказал Каблуков в интервью сайту КХЛ.