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Два 21-летних белорусских игрока расторгли контракты с «Лидой» и отправились в армию

Два 21-летних белорусских игрока расторгли контракты с «Лидой» и отправились в армию
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Два 21-летних белорусских нападающих хоккейного клуба «Лида» Вадим Апанасевич и Егор Шкляревский расторгли контракт и ушли в армию. Об этом сообщает пресс-служба белорусского клуба.

Апанасевич сыграл за клуб 18 матчей, в которых забросил восемь шайб и отдал две результативные передачи с показателем полезности «-13». Всего Вадим провёл за «Лиду» 162 игры, в которых набрал 49 (27+22) очков.

Шкляревский принял участие в пяти встречах, в которых отметился одной результативной передачей с показателем полезности «-2». Всего в активе нападающего 44 официальных матча за «Лиду», в которых он набрал 15 очков (4+11).

«Лида» после 20 матчей набрала 14 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Беларуси.

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