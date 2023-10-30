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КХЛ подтвердила подписание Кристианом Ярошем двухлетнего контракта с «Северсталью»

КХЛ подтвердила подписание Кристианом Ярошем двухлетнего контракта с «Северсталью»
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Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги подтвердила подписание Кристианом Ярошем двухлетнего контракта с «Северсталью». Напомним, ранее об этом сообщал «Чемпионат».

Ранее права на словацкого игрока обороны череповецкий клуб получил от ЦСКА в обмен на денежную компенсацию.

Напомним, Ярош перешёл в московскую команду в ходе сезона-2022/2023. За армейцев защитник принял участие в 16 встречах регулярного чемпионата КХЛ и набрал 3 (0+3) балла при показателе полезности «+10». В плей-офф Ярош не сыграл из-за травмы. Первую часть дебютного сезона в КХЛ словак провёл в «Авангарде». За омский клуб защитник сыграл 24 матча, в которых набрал 9 (3+6) очков при общем показателе полезности «-6». В составе ЦСКА 27-летний защитник стал обладателем Кубка Гагарина.

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