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«Барыс» заключил двухсторонний контракт с 22-летним воспитанником клуба

«Барыс» заключил двухсторонний контракт с 22-летним воспитанником клуба
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Хоккейный клуб «Барыс» заключил контракт с защитником Артёмом Королёвым. Об этом сообщает пресс-служба астанинского клуба. Двухстороннее соглашение будет действовать до 30 апреля 2024 года.

«Королёв является выпускником ДЮСШ «Барыс». В клубе он прошёл всю вертикаль развития, а в мае 2023 года защитник дебютировал в составе национальной сборной Казахстана на чемпионате мира в элитном дивизионе. Текущий сезон Артём начинал в «Номаде». В чемпионате страны он сыграл восемь матчей и отметился одной заброшенной шайбой», — сказано в сообщении клуба.

Казахстанский клуб после 25 матчей набрал 21 результативный балл и занимает предпоследнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующей игре «Барыс» встретится в гостях с магнитогорским «Металлургом» 31 октября.

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