Каблуков: у Хартли постоянно были претензии. Я терпел — а потом вдруг всё стало нормально

Нападающий московского «Динамо» Илья Каблуков рассказал о совместной работе с тренером Бобом Хартли.

«Как и почему перешёл в «Авангард»? В 2020 году ввели потолок зарплат, и одновременно в СКА взяли курс на омоложение. Работа в «Авангарде» с Бобом Хартли стала для меня совершенно новым опытом. Это другая хоккейная вселенная, которую я осознал только через год.

В чём основные различия? Это всё нюансы: подход, сама психология другая. Допустим я не играл полсезона, Хартли мне говорил: всё хорошо, продолжай работать. И вот если это перетерпел, выполнил всё, показал что можешь работать, не перешёл на какой-то бубнёж… Некоторые так и реагируют, этим создают в команде плохую атмосферу. А к тем, кто со всем справился, потом никогда не будет претензий, и даже некоторые вещи будут прощать.

Полсезона не играли из-за травмы? Да нет, просто в состав не проходил. Целыми днями работал, работал. Причём часто я выполнял всё как другие, а у Боба постоянно были ко мне претензии. Я это всё терпел, снова терпел. А потом вдруг всё стало нормально», — сказал Каблуков в интервью сайту КХЛ.

Ранее Илья Каблуков рассказал об обязанностях молодых хоккеистов, существовавших в начале его карьеры.