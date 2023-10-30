В «Барысе» объяснили пропуск лучшим бомбардиром клуба Барбером выездной серии

Лучший бомбардир «Барыса» Райли Барбер пропустит ближайшую выездную серию команды из-за повреждения в матче с «Автомобилистом» (2:5).

«Райли Барбер получил повреждение в выездной игре с «Автомобилистом» после столкновения с соперником. Он остался в Астане для прохождения углублённого медицинского обследования, после которого станут известны точные сроки восстановления. Надеемся увидеть его в строю к следующей домашней серии», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву в пресс-службе казахстанской команды.

В текущем сезоне Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги Райли Барбер сыграл 23 матчей, в которых забросил 10 шайб и отдал 13 результативных передач, набрав в общей сложности 23 очка.