Президент ФХР Владислав Третьяк выступил с поздравлениями с Днём тренера

Президент ФХР, заслуженный тренер России Владислав Третьяк выразил поздравления с Днём тренера.

«Дорогие друзья! От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником — Днём тренера!

Спортивный тренер — это наставник, воспитатель, отец-командир, учитель, изобретатель, лидер. Трудно назвать профессию, которая требовала бы столь же широкого разнообразия компетенций. Как трёхкратный олимпийский чемпион и десятикратный чемпион мира я особенно остро понимаю важность работы тренера, его вклад в победы и успехи спортсменов. Мой любимый хоккей — командный вид спорта, где на вершину может взойти только сплочённая, обученная, нацеленная на результат команда. А кто её создаёт? Тренер.

Представители этой благородной профессии умеют искать талантливых атлетов, умеют превращать их в чемпионов, прославляют нашу страну громкими победами, становятся авторами эффективных инноваций. Таким многогранным человеком, тренером с большой буквы был Анатолий Владимирович Тарасов. Столь же высокого титула достойны и многие другие тренеры разных поколений — люди, благодаря которым наш хоккей развивался, добивался грандиозных успехов и приносил радость миллионам соотечественников.

С точки зрения государственных интересов тренерский труд важен не только как дело подготовки великих чемпионов, но и как процесс массового воспитания патриотов, целеустремлённых, дисциплинированных граждан страны. Тренеры приучают молодёжь к системной работе, к умению добиваться результата, к коллективной работе ради будущего успеха.

Подготовка и повышение квалификации тренеров на протяжении многих лет является одним из приоритетов работы Федерации хоккея России. Более 1500 специалистов ежегодно вовлекаются в программы ФХР по обучению и повышению квалификации. Мы работаем с детскими тренерами, специалистами из регионов, представителями спорта высших достижений. Укрепление тренерского корпуса — очень важный вклад в процесс умножения человеческого капитала России», — приводит слова Третьяка официальный телеграм-канал ФХР.