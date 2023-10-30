The Athletic спрогнозировал состав «Вашингтона» к 2028 году, в нём всего один россиянин

Журналист The Athletic Кори Пронман сделал прогноз относительно состава «Вашингтон Кэпиталз» через пять лет — к 2028 году.

В список попал лишь один россиянин: нападающий Иван Мирошниченко.

«Х — Х — Х;

Райан Леонард — Дилан Стром — Том Уилсон;

Коннор Макмайкл — X — Иван Мирошниченко;

Х — Х — Х.

Х — Х;

Мартин Фехервари — Винсент Иорио;

Расмус Сандин — X.

Вратари: Х — Х.

«Кэпиталз» находились в числе претендентов на кубок в течение долгого времени, но, когда мы смотрим на следующую эру их команды после ухода Алекса Овечкина, Никласа Бекстрёма и Джона Карлсона, им предстоит много работы. У них есть хорошие таланты во второе-третье звенья, но на важных позициях будет острая потребность в лучших талантах, что может потребовать от них достичь дна в течение нескольких лет», — говорится в сообщении.