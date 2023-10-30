Роман Ротенберг выразил благодарность ряду тренеров в честь их профессионального праздника

Главный тренер СКА Роман Ротенберг в своём телеграм-канале поздравил специалистов с Днём тренера.

«Поздравляю всех тренеров с их профессиональным праздником! В этот день хочу сказать огромное спасибо всем моим наставникам, от которых я брал самое лучшее, на которых ориентировался и у которых учусь до сих пор. Благодарен отцу, который заложил основы тренерского мастерства и на своём примере показал, что такое быть настоящим специалистом. Благодарен своим хоккейным учителям, глыбам нашего цеха — Виктору Васильевичу Тихонову, Владимиру Владимировичу Юрзинову, Владиславу Александровичу Третьяку. Благодарен всем тренерам, с которыми я работал и побеждал вместе — Вячеславу Аркадьевичу Быкову, Олегу Валерьевичу Знарку и многим другим. Говорю огромное спасибо всем членам нынешнего штаба СКА — наша тренерская команда самая лучшая, профессиональная и сплочённая!

Всем тренерам России во всех видах спорта желаю успехов в их нелёгком деле, терпения, выдержки, профессионализма и удачи. Ваш труд лежит в основе всех ярких побед и громких успехов наших спортсменов! С Днём тренера!» — говорится в сообщении.