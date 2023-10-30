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Михаил Мальцев рассказал, как в бывшем клубе Джонсона отреагировали на смерть хоккеиста

Михаил Мальцев рассказал, как в бывшем клубе Джонсона отреагировали на смерть хоккеиста
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Нападающий клуба АХЛ «Онтарио Рейн» Михаил Мальцев в своём телеграм-канале прокомментировал известие о смерти 29-летнего форварда Адама Джонсона.

«Вчера был очень непростой матч. Играли в память об Адаме Джонсоне. Все, наверное, читали про парня, который погиб во время игры в Англии. Два сезона он играл в «Онтарио», в команде есть те, кто его знал, поэтому в раздевалке было понятно, какая атмосфера.

Это была не первая моя игра, когда перед началом минута молчания, но все же были в курсе, что он получил жуткую травму на льду, поэтому тяжелее воспринималось. На игре тоже сказалось.

В фарме «Бостона» вчера уже играли с ошейниками, но тут, конечно, что сказать. Такая у нас игра. В том сезоне мне порезали ногу, хотя в том месте на шортах и ткань толстая, и уплотнитель внутри», — говорится в сообщении.

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