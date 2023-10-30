Московское «Динамо» разгромило «Сочи» и вышло на второе место в КХЛ

В Сочи на стадионе «Большой» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Сочи» принимал московское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:1 (0:0, 2:1, 4:0).
Первый период прошёл без голов. На 27-й минуте Седрик Пакетт вывел москвичей вперёд. На 32-й минуте Сергей Попов сравнял счёт. На 38-й минуте Павел Кудрявцев с передачи Андрея Миронова вновь вывел динамовцев вперёд. На 41-й минуте Седрик Пакетт оформил дубль. На 48-й минуте Эрик О'Делл забил четвёртый гол. На 55-й минуте Андрей Миронов забросил пятую шайбу. Точку в матче поставил Илья Каблуков.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Москвичи набрали 35 очков и вышли на второе место в турнирной таблице КХЛ.
Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ команды вновь сыграют друг с другом в Сочи. Встреча пройдёт завтра, 31 октября.
- 30 октября 2023
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