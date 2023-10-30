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Московское «Динамо» — «Сочи» 6:1, результат матча регулярного чемпионата КХЛ, 30 октября

Московское «Динамо» разгромило «Сочи» и вышло на второе место в КХЛ
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В Сочи на стадионе «Большой» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Сочи» принимал московское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:1 (0:0, 2:1, 4:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 октября 2023, понедельник. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
1 : 6
Динамо М
Москва
0:1 Пакетт (Менелл, Гусев) – 26:00 (5x5)     1:1 Попов (Криштоф, Бракко) – 31:28 (5x4)     1:2 Кудрявцев (Миронов) – 37:29 (5x5)     1:3 Пакетт (Гусев, Уил) – 40:50 (5x5)     1:4 О'Делл (Миронов, Кудрявцев) – 47:37 (5x5)     1:5 Миронов (Уил) – 54:16 (5x5)     1:6 Каблуков (Рашевский, Муранов) – 57:08 (5x5)    

Первый период прошёл без голов. На 27-й минуте Седрик Пакетт вывел москвичей вперёд. На 32-й минуте Сергей Попов сравнял счёт. На 38-й минуте Павел Кудрявцев с передачи Андрея Миронова вновь вывел динамовцев вперёд. На 41-й минуте Седрик Пакетт оформил дубль. На 48-й минуте Эрик О'Делл забил четвёртый гол. На 55-й минуте Андрей Миронов забросил пятую шайбу. Точку в матче поставил Илья Каблуков.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Москвичи набрали 35 очков и вышли на второе место в турнирной таблице КХЛ.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ команды вновь сыграют друг с другом в Сочи. Встреча пройдёт завтра, 31 октября.

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