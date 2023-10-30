Форвард «Динамо» Седрик Пакетт забил фантастический гол «Сочи», находясь спиной к воротам

Нападающий московского «Динамо» Седрик Пакетт забросил эффектную шайбу в матче с «Сочи» (6:1).

На старте третьего периода бело-голубые проводили атаку. Джордан Уил развернулся у борта и скинул шайбу в центр на Никиту Гусева. Форвард нанёс бросок низом и попал в Пакетта. Седрик отработал на пятачке и, стоя спиной к воротам, добил шайбу в ворота.

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Напомним, сегодня, 30 октября, в Сочи на стадионе «Большой» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Сочи» принимал московское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:1 (0:0, 2:1, 4:0).