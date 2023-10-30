Кудашов задал важный вопрос к хоккейной общественности после решения судей по Каблукову

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался после победы в матче с «Сочи» (6:1).

«Получилась хорошая игра. В первую очередь сегодня хочу поздравить Илью Каблукова. Он вошёл в своеобразный клуб, став 18-м хоккеистом, кто сыграл 1000 матчей. Хороший рубеж, поэтому мы его поздравляем. И команда сегодня его поздравляла. Не имели права сегодня проигрывать, потому что хотели сделать ему подарок. Хорошо подготовились и хорошо провели всю игру, а когда ты всё делаешь правильно, то и результат соответствующий. Поэтому сегодня поздравляем и Илью, и поздравляем болельщиков.

Следующий матч? Сейчас уже в раздевалке поднимали эту тему. Всё равно сейчас будет какое-то время порадоваться, до ужина, до отбоя, а как настанет утро, уже будет боевая готовность.

Один вопрос я хочу поднять. Вот сегодняшняя игра была у нас юбилейной, 1000-й для Ильи Каблукова. Он забил свой важный первый гол. И я хочу, чтобы мы все – общественность – обсудили вот такие моменты: когда забивается вот такой гол или достигается важный рубеж, то, наверное, не должно быть удаления в конце игры, когда вся команда выходит на лёд. Ведь это вопрос шоу. В НХЛ, например, когда Овечкин забивал юбилейные голы и вся команда выбегала на лёд, не было удалений. Я не осуждаю судей. Они сработали по закону, но такие вещи, которые случаются нечасто, надо обсудить и, наверное, надо разрешить праздновать такие события. Ведь это остаётся на всю жизнь, и таких людей не много. Хорошо, что счёт позволял и мы умышленно на это пошли, но хотелось бы узаконить это», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.