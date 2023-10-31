Форвард сборной России U20 ответил на вопрос, хотел бы он родиться пораньше или попозже

Нападающий «Трактора» и молодёжной сборной России Александр Рыков рассказал, хотел бы он родиться пораньше или попозже

«Всё равно всегда приятно играть за сборную. Это не такой продолжительный период времени, поэтому воспринял абсолютно нормально. Конечно, обидно оставаться без чемпионатов мира. Но что есть, то есть.

Проскакивала ли мысль, что вот бы мне родиться на пару лет пораньше или, наоборот, на пару лет попозже? Ага (смеётся). Конечно, проскакивала, потому что мы же вообще никуда не попали. У нас никаких международных турниров не было. Сначала ковид, а теперь вот такое положение. Обидно», — сказал Рыков в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полное интервью с Рыковым можно будет прочитать на «Чемпионате» сегодня, 31 октября, в 12:00.