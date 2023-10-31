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Нападающий «Трактора» рассказал, как сообщили команде о внезапной отставке Гатиятулина

Нападающий «Трактора» рассказал, как сообщили команде о внезапной отставке Гатиятулина
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Нападающий «Трактора» и молодёжной сборной России Александр Рыков рассказал, как команде сообщили о внезапной отставке бывшего главного тренера Анвара Гатиятулина.

«Меня подтянули в главную команду, начал сезон хорошо, забил два гола в трёх матчах. Но потом случилась смена главного тренера, и так выходит, что мало мне доверяют. Не знаю, не подхожу, что ли… Особо не разговаривал на эту тему.

Как в команде узнали о смене главного тренера сразу после матча с «Салаватом»? Уже понимали, что скоро-скоро. Получилось так, что после игры мы занимались в зале и в группу вдруг написали, что сейчас будет собрание. Там и объявили, что уволили. Так всё и произошло, но мы понимали, что это может случиться, и были к этому готовы», — сказал Рыков в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полное интервью с Рыковым можно прочитать на «Чемпионате».

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