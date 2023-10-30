«Реальный мужик». Роман Ротенберг поздравил Каблукова с 1000-м матчем в чемпионатах России

Главный тренер СКА Роман Ротенберг в своём телеграм-канале поздравил нападающего московского «Динамо» Илью Каблукова с 1000-м матчем в рамках чемпионатов России.

«Хочу поздравить Илью Каблукова с большим юбилеем — 1000-м матчем в чемпионатах страны. Теперь Илья в числе 18 настоящих легенд хоккея, кому покорилась такая отметка. Знаю Илью давно, мы много работали вместе и в СКА, и в сборной России, он очень много сделал и для нашего клуба, и для национальной команды. Вместе мы выиграли российское чемпионство, два Кубка Гагарина, Олимпийские игры. Каблуков — тот самый трудяга, реальный мужик, который сплачивает команду и всегда выкладывается на 110%. Желаю только удачи, до скорой встречи на льду!» — говорится в сообщении.