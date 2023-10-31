Дмитрий Воронков забил первый гол в НХЛ

В эти минуты в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» проходи очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимает «Коламбус Блю Джекетс».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 2:1 в пользу гостей. В составе «Коламбуса» одну из шайб забросил российский нападающий Дмитрий Воронков, для которого этого гол стал первым в НХЛ.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В нынешнем сезоне Воронков принял участие в трёх матчах в НХЛ, в которых записал в свой актив один гол и результативную передачу.

Напомним, 24 октября Воронков был вызван из АХЛ. Это решение было вызвано травмой лидера «синих жакетов» Патрика Лайне. За фарм-клуб «Коламбуса», «Кливленд», россиянин успел сыграть четыре матча, в которых отметился одной результативной передачей.