Передачи Свечникова и Орлова помогли «Каролине» обыграть «Филадельфию»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и закончилась победой гостей со счётом 3:2.
В составе победителей отличились Стефан Ноэсен, Майкл Бантинг и Теуво Терявяйнен. Российские игроки «Харрикейнз» Андрей Свечников и Дмитрий Орлов записали на свой счёт по результативной передаче. За «Филадельфию» забили Оуэн Типпетт и Гарнет Хэтэуэй.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
В прошлом сезоне Национальной хоккейной лиги регулярный чемпионат Западной конференции выиграл «Вегас Голден Найтс» (111 очков), а Восточной конференции — «Бостон Брюинз» (135 очков). Кубок Стэнли завоевал «Вегас», победивший в финальной серии «Флориду Пантерз» (4-1).
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