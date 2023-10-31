Гол и передача Малкина не помогли «Питтсбургу» избежать поражения в матче с «Анахаймом»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Анахайм Дакс». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 4:3.
В составе победителей забили Якоб Сильверберг, Фрэнк Ватрано и Мэйсон Мактавиш (дубль). Российский защитник «Анахайма» Павел Минтюков отметился двумя передачами.
За «Питтсбург» отличились Эрик Карлссон, Евгений Малкин и Радим Зогорна. Малкин также записал на свой счёт результативную передачу.
В прошлом сезоне Национальной хоккейной лиги регулярный чемпионат Западной конференции выиграл «Вегас Голден Найтс» (111 очков), а Восточной конференции — «Бостон Брюинз» (135 очков). Кубок Стэнли завоевал «Вегас», победивший в финальной серии «Флориду Пантерз» (4-1).
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