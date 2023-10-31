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Гол и передача Малкина не помогли «Питтсбургу» избежать поражения в матче с «Анахаймом»

Гол и передача Малкина не помогли «Питтсбургу» избежать поражения в матче с «Анахаймом»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Анахайм Дакс». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 4:3.

В составе победителей забили Якоб Сильверберг, Фрэнк Ватрано и Мэйсон Мактавиш (дубль). Российский защитник «Анахайма» Павел Минтюков отметился двумя передачами.

За «Питтсбург» отличились Эрик Карлссон, Евгений Малкин и Радим Зогорна. Малкин также записал на свой счёт результативную передачу.

НХЛ - регулярный чемпионат
31 октября 2023, вторник. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 4
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Карлссон (Малкин, Смит) – 02:55 (pp)     1:1 Сильверберг (Джонс, Минтюков) – 08:28     1:2 Ватрано (Фаулер, Мактавиш) – 31:51 (pp)     2:2 Малкин (Карлссон, Кросби) – 39:25 (pp)     3:2 Зогорна (О'Коннор, Эллер) – 41:25     3:3 Мактавиш (Строум, Минтюков) – 43:01     3:4 Мактавиш (Хенрик) – 59:47 (sh)    

В прошлом сезоне Национальной хоккейной лиги регулярный чемпионат Западной конференции выиграл «Вегас Голден Найтс» (111 очков), а Восточной конференции — «Бостон Брюинз» (135 очков). Кубок Стэнли завоевал «Вегас», победивший в финальной серии «Флориду Пантерз» (4-1).

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