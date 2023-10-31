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Евгений Малкин вышел на 40-е место среди бомбардиров в истории НХЛ

Евгений Малкин вышел на 40-е место среди бомбардиров в истории НХЛ
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Анахайм Дакс». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 4:3.

Российский нападающий хозяев Евгений Малкин по ходу матча записал в свой актив заброшенную шайбу и результативную передачу. Благодаря этому Малкин вышел на чистое 40-е место в спике бомбардиров за всю историю НХЛ. В активе Евгения теперь 1240 набранных очков по системе гол + пас. Он обошёл Петера Штястны, у которого 1239 очков.

Следующая цель Малкина — Жан Рателль, у которого 1267 очков.

За «Питтсбург» сегодня также отличились Эрик Карлссон и Радим Зогорна.

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