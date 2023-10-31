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Гол и передача Евгения Дадонова принесли «Даллас Старз» победу над «Коламбус Блю Джекетс»

Сегодня, 31 октября, «Даллас Старз» на своей площадке обыграл «Коламбус Блю Джекетс». Встреча на арене «Американ Эйрлайнс-центр» завершилась со счётом 5:3 (1:2, 1:0, 3:1).

В составе «Даллас» заброшенной шайбой отметились российский нападающий Евгений Дадонов, Томас Харли, Роопе Ханц, Мэтт Дюшейн и Уайатт Джонстон. Также на счету Дадонова голевая передача.

За «Коламбус» голами отличились россиянин Дмитрий Воронков, Дэймон Сиверсон и Шон Курали.

После семи сыгранных матчей «Даллас» занимает третье место в Западной конференции с 11 очками. «Коламбус» расположился на 15 строчке Восточной конференции, набрав восемь очков в девяти матчах.

Следующий матч «Даллас» проведёт с «Калгари Флэймз», а «Коламбус» встретится с «Тапа-Бей Лайтнинг».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно здесь