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Гол и передача Евгения Дадонова принесли «Даллас Старз» победу над «Коламбус Блю Джекетс»

Гол и передача Евгения Дадонова принесли «Даллас Старз» победу над «Коламбус Блю Джекетс»
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Сегодня, 31 октября, «Даллас Старз» на своей площадке обыграл «Коламбус Блю Джекетс». Встреча на арене «Американ Эйрлайнс-центр» завершилась со счётом 5:3 (1:2, 1:0, 3:1).

В составе «Даллас» заброшенной шайбой отметились российский нападающий Евгений Дадонов, Томас Харли, Роопе Ханц, Мэтт Дюшейн и Уайатт Джонстон. Также на счету Дадонова голевая передача.

За «Коламбус» голами отличились россиянин Дмитрий Воронков, Дэймон Сиверсон и Шон Курали.

После семи сыгранных матчей «Даллас» занимает третье место в Западной конференции с 11 очками. «Коламбус» расположился на 15 строчке Восточной конференции, набрав восемь очков в девяти матчах.

Следующий матч «Даллас» проведёт с «Калгари Флэймз», а «Коламбус» встретится с «Тапа-Бей Лайтнинг».

НХЛ - регулярный чемпионат
31 октября 2023, вторник. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
5 : 3
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Харли (Робертсон, Хинц) – 00:27     1:1 Воронков (Силлинджер, Джонсон) – 04:37     1:2 Сиверсон (Фантилли, Веренски) – 13:41     2:2 Хинц (Робертсон, Лундквист) – 25:52     3:2 Дюшейн (Сутер, Марчмент) – 42:49     4:2 Дадонов – 52:39     5:2 Джонстон (Дадонов, Бенн) – 56:21     5:3 Курали (Проворов, Оливье) – 57:10    

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно здесь

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