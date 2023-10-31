«Вегас» оказался сильнее в серии буллитов и одержал победу над «Монреалем»
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Сегодня, 31 октября, «Вегас Голден Найтс» на своей площадке обыграл «Монреаль Канадиенс». Встреча на «Ти-Мобайл Арене» завершилась со счётом 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 0:0 – ОТ, 1:0 — Б).
В составе «Вегаса» заброшенными шайбами отметились американец Пол Коттер, канадцы Уильям Каррье и Ши Теодор.
За «Монреаль» отличились Шон Монахан и Ник Судзуки.
После девяти сыгранных матчей «Вегас» лидирует в Западной конференции с 17 очками. «Монреаль» расположился на седьмом месте в Восточной конференции, набрав 11 очков в восьми играх.
Следующий матч «Вегас» сыграет с «Виннипег Джетс», а Монреаль» встретится с «Аризоной Койотс».
НХЛ - регулярный чемпионат
31 октября 2023, вторник. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
3 : 2
Б
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Коттер (Карлссон, Пьетранджело) – 15:06 (pp) 1:1 Монахан – 25:38 (sh) 2:1 Каррье (Стивенсон, Айкел) – 38:10 2:2 Судзуки (Арве-Пинар, Кофилд) – 55:42 3:2 Теодор – 65:00
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