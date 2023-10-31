«Вегас» оказался сильнее в серии буллитов и одержал победу над «Монреалем»

Сегодня, 31 октября, «Вегас Голден Найтс» на своей площадке обыграл «Монреаль Канадиенс». Встреча на «Ти-Мобайл Арене» завершилась со счётом 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 0:0 – ОТ, 1:0 — Б).

В составе «Вегаса» заброшенными шайбами отметились американец Пол Коттер, канадцы Уильям Каррье и Ши Теодор.

За «Монреаль» отличились Шон Монахан и Ник Судзуки.

После девяти сыгранных матчей «Вегас» лидирует в Западной конференции с 17 очками. «Монреаль» расположился на седьмом месте в Восточной конференции, набрав 11 очков в восьми играх.

Следующий матч «Вегас» сыграет с «Виннипег Джетс», а Монреаль» встретится с «Аризоной Койотс».