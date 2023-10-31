Овечкин показал стильный костюм в стиле фараона из Древнего Египта на Хэллоуин

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин показал свой стильный костюм на Хэллоуин. Фотографию с 38-летним хоккеистом выложила его жена Анастасия Шубская в своих социальных сетях.

Капитан столичной команды нарядился в костюм древнеегипетского фараона. Его жена примерила наряд жрицы из Древнего Египта.

Фото: Социальные сети Анастасии Шубской

Напомним, Хэллоуин в 2023 году будет отмечаться в ночь с 31 октября на 1 ноября — накануне Дня Всех Святых.

В текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги российский нападающий принял участие в восьми встречах, в которых забросил две шайбы и отдал шесть результативных передач, суммарно записав на свой счёт восемь очков при общем показателе полезности «+3» и четырёх минутах штрафа.