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Только 7 левых вингеров набрали больше очков, чем Панарин, за первые 9 сезонов в НХЛ

Только 7 левых вингеров набрали больше очков, чем Панарин, за первые 9 сезонов в НХЛ
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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин забросил шайбу и отдал две результативные передачи во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» (3:2 ОТ).

Как отмечает StatsCentre в соцсети Х (ранее Twitter), форвард «рейнджеров» набрал 676-е очко в карьере в Национальной хоккейной лиге. Благодаря этому российский нападающий вышел на единоличное восьмое место в истории НХЛ по количеству баллов среди левых крайних нападающих за первые девять сезонов. Панарин обошёл Рика Мартина.

Кроме того, лидер «Рейнджерс» — третий среди россиян в этом списке. Другие два — Илья Ковальчук (702) и Александр Овечкин (814).

За всю историю НХЛ больше очков, чем Панарин, набрали только Билл Барбер (680), Дэни Хитли (689), Кирк Мюллер (691), Илья Ковальчук (702), Брайан Пропп (743), Александр Овечкин (814) и Люк Робитайлл (845).

Напомним, сегодня, 31 октября, «Виннипег Джетс» на своей площадке проиграл «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча на арене «Канада Лайф-центр» завершилась со счётом 2:3 (2:3, 0:0, 1:1, 0:1 — ОТ).

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