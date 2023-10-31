Голкипер «Анахайма» совершил безумный сейв клюшкой спиной к сопернику после броска Кросби

Голкипер «Анахайм Дакс» Джон Гибсон совершил безумный сейв в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Питтсбург Пингвинз» (4:3).

В самой концовке первого периода «пингвины» проводили атаку, пытаясь реализовать большинство. После неудачного броска Джейка Гюнцеля шайба отскочила за ворота «Анахайма». Там её принял Евгений Малкин и сделал поперечный прострел через пятачок на Сидни Кросби. Гибсон уже был отыгран, находясь спиной к капитану «Питтсбурга» и не видя момент броска. Кросби бросил в пустые ворота, однако вратарь «Анахайма» клюшкой сумел спасти свою команду.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Примечательно, что в этом эпизоде Гибсон получил повреждение.

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Анахайм Дакс». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 4:3.