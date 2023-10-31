В «Металлурге» объяснили назначение Сергея Мозякина помощником тренера

Спортивный директор хоккейного клуба «Металлург» Сергей Гомоляко прокомментировал назначение Сергея Мозякина тренером магнитогорцев.

«У команды получился хороший старт чемпионата, но ни один коллектив не может пройти всю дистанцию без спадов, и в этом нет ничего критичного. Тем не менее мы видим точки роста, видим нереализованный потенциал, за счёт которого мы можем начинать исправлять ситуацию. В данном случае на сегодняшний день это низкий процент реализации большинства в частности и игры в атаке в целом, о чём уже говорилось. Поэтому и было принято решение об усилении тренерского штаба, никаких кардинальных изменений. Сергей Валерьевич Мозякин — это, безусловно, великий игрок, который стал таким не только благодаря трудолюбию и таланту, но и благодаря своему колоссальному опыту. У него есть весомый авторитет среди игроков, так что, если получится хотя бы частичку его знаний и игровых наработок внедрить, привить немного этого игрового мышления, особенно нашей молодёжи, которой в этом году много в команде, — это уже будет весомым плюсом», — говорится в сообщении в официальном телеграм-канале магнитогорцев.