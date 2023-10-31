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В «Металлурге» объяснили назначение Сергея Мозякина помощником тренера

В «Металлурге» объяснили назначение Сергея Мозякина помощником тренера
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Спортивный директор хоккейного клуба «Металлург» Сергей Гомоляко прокомментировал назначение Сергея Мозякина тренером магнитогорцев.

«У команды получился хороший старт чемпионата, но ни один коллектив не может пройти всю дистанцию без спадов, и в этом нет ничего критичного. Тем не менее мы видим точки роста, видим нереализованный потенциал, за счёт которого мы можем начинать исправлять ситуацию. В данном случае на сегодняшний день это низкий процент реализации большинства в частности и игры в атаке в целом, о чём уже говорилось. Поэтому и было принято решение об усилении тренерского штаба, никаких кардинальных изменений. Сергей Валерьевич Мозякин — это, безусловно, великий игрок, который стал таким не только благодаря трудолюбию и таланту, но и благодаря своему колоссальному опыту. У него есть весомый авторитет среди игроков, так что, если получится хотя бы частичку его знаний и игровых наработок внедрить, привить немного этого игрового мышления, особенно нашей молодёжи, которой в этом году много в команде, — это уже будет весомым плюсом», — говорится в сообщении в официальном телеграм-канале магнитогорцев.

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