СКА — «Ак Барс»: кто победит в центральном матче игрового дня КХЛ?

Сегодня, 31 октября, СКА сыграет с «Ак Барсом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоится на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге. Стартовое вбрасывание состоится в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «СКА — «Ак Барс»: кто победит в центральном матче игрового дня КХЛ?»

Опрос можно пройти на сайте Quiz.

В текущем регулярном чемпионате команды уже встречались два раза. В стартовом матче сезона 1 сентября «Ак Барс» уверенно обыграл ЦСКА со счётом 5:2 и выиграл Кубок Открытия. 22 октября казанская команда вновь оказалась сильнее армейского коллектива, одержав победу со счётом 4:1.