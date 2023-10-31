«Тревога». Маларчук, переживший порез горла коньком, отреагировал на смерть экс-игрока НХЛ

Бывший вратарь «Баффало Сэйбрз» Клинт Маларчук отреагировал на смерть бывшего нападающего «Питтсбург Пингвинз» Адама Джонсона из-за пореза горла коньком. В 1989 году голкипер получил аналогичную травму во время матча с «Сент-Луисом», однако его сумели спасти. Несмотря на выздоровление, этот эпизод негативно сказался на ментальном здоровье Маларчука.

«Я должен действительно осознавать, что происходит. ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство — психическое расстройство, которое может возникнуть вследствие травмирующего события. — Прим. «Чемпионата») реально. Эта ситуация определённо является триггером. Но у меня есть способы [чтобы справляться с этим].

Полная тревога. Я это чувствую. Это ошеломляет тебя.

Травма Зедника? Я снова и снова переживал этот случай. Тогда у меня не было способов, чтобы противостоять этому.

Люди пишут мне из-за беспокойства. Я начинаю ответы со слов «Спасибо, что подумали обо мне», но по мере того, как эти сообщения продолжают поступать, я говорю: «Ребята, оставьте меня в покое — вы делаете только хуже».

Смерть Джонсона? Это очень-очень тревожно. Но я не впал в панику, что, думаю, является свидетельством проделанной мной работы. Сначала я решил, что мне нужно избегать поступивших просьб рассказать о собственном опыте. Надо просто беречь себя. Держаться подальше от этого.

Но мне действительно ужасно жаль его семью. Я никогда ничего не прорабатывал. Я никогда никому не рассказывал о своих страхах или о том, что могу чувствовать. Когда шумиха в новостях затихнет, горе по тем, кто потерял незаменимого человека, останется. Я опасаюсь, что травма от того, свидетелями чего стали многие люди, сохранится, даже если она не будет на первом плане. Я надеюсь, что, возможно, люди получат консультацию. ПТСР существует… Не надо держаться без диагностики травмы в течение 20 лет, как я», — приводит слова Маларчука The Athletic.