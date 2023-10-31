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Защитник «Вашингтона» Алексеев нарядился в костюм Чаки из фильма ужасов на Хэллоуин

Защитник «Вашингтона» Алексеев нарядился в костюм Чаки из фильма ужасов на Хэллоуин
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Российский защитник «Вашингтон Кэпиталз» Александр Алексеев в своих социальных сетях показал образ на Хэллоуин.

Хоккеист нарядился в главного героя фильма ужасов «Детские игры» — куклу Чаки. Девушка Алексеева примерила образ куклы Тиффани — партнёрши Чаки.

Фото: Социальный сети Александра Алексеева

Отметим, что первый фильм франшизы вышел в 1988 году и обрёл культовый статус. Как персонаж Тиффани появилась лишь 10 лет спустя — в фильме «Невеста Чаки» 1998 года. Вся франшиза на данный момент насчитывает восемь фильмов и телесериал.

В текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги российский защитник принял участие в четырёх встречах, в которых не набрал результативных баллов при общем показателе полезности «+1» и двух минутах штрафа.

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