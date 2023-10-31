Ричардсон о смерти Джонсона: ты не можешь быть в консервной банке сверху донизу для защиты

Главный тренер «Чикаго Блэкхоукс» и ветеран НХЛ с 21-летним стажем Люк Ричардсон отреагировал на смерть бывшего нападающего «Питтсбург Пингвинз» Адама Джонсона из-за пореза горла коньком.

«Это несчастье. Хоккей — это одна из самых быстрых игр на Земле из-за бритвенных лезвий на стопах. Это очень страшно, и всё происходит быстро… Я не знаю, можно ли гарантировать защиту. Даже если ты что-то носишь. Ты не можешь находиться в консервной банке сверху донизу для защиты. Это риск, на который идут профессиональные игроки», — приводит слова Ричардсона The Athletic.

В матче чемпионата Англии по хоккею при неудачном столкновении хоккеисту порезали горло коньком, после чего лёд моментально залило кровью. Игрок попытался самостоятельно добраться до скамейки запасных, но, истекая кровью, потерял сознание. Партнёры по команде моментально бросились ему на помощь и вызвали врачей. Матч был остановлен и так и не был доигран. Позже Джонсон скончался в больнице.