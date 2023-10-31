Известный экс-нападающий Сергей Мозякин провёл первую тренировку в качестве тренера «Металлурга».

Ранее магнитогорцы объявили о назначении бывшего форварда на пост помощника главного тренера.

Напомним, Мозякин завершил карьеру хоккеиста в 2021 году.

Форвард выступал за «Металлург» с 2011 года, вместе с командой он дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016). Мозякин является лучшим бомбардиром в истории КХЛ (928) и обладателем многих рекордов российского хоккея. Кроме того, он лидер чемпионатов России по набранным очкам (1212).

В последнем своём сезоне (2020/2021) Мозякин провёл 49 матчей в регулярном чемпионате и набрал 31 (14+17) очко, в плей-офф он сыграл в 11 встречах, записав на свой счёт 10 (4+6) очков.