THW: многие надеются, что Овечкин будет играть достаточно долго, чтобы обойти Гретцки

Североамериканский журналист The Hockey Writers Мэттью Затор прокомментировал попадание нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в топ-10 лучших российских игроков в Национальной хоккейной лиге. Капитан «Кэпс» занял второе место.

«Когда бы Алекс Овечкин ни решил завершить карьеру, его вполне можно будет считать величайшим голеадором в истории хоккея, когда он это сделает. К 33 годам он забросил 658 шайб. С тех пор он превзошёл отметку в 800 голов. Если бы когда-либо был игрок, способный достичь отметки Уэйна Гретцки (894) в общем зачёте, то это был бы Овечкин.

Во многом это связано со стабильностью, с которой Великая Восьмёрка регулярно забивает. Он никогда не забрасывал меньше 24 шайб за сезон. Девять раз Овечкин забивал 50 голов и выше. Его лучший результат в карьере пришёлся на третий сезон (2007/2008), когда он забросил 65 шайб в 82 матчах.

Овечкин выигрывал Кубок Стэнли, «Конн Смайт Трофи», восемь «Морис Ришаров», «Колдер Трофи», три «Харта», один «Арт Росс» и три «Лестер Пирсон Эворд/Тед Линдсей Эворд».

Многие надеются, что он будет играть достаточно долго, чтобы побить рекорд Гретцки. Его способность забивать не ослабевает, так что я бы определённо не стал сбрасывать его со счетов», — приводит слова Затора The Hockey Writers.