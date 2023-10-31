В НХЛ прокомментировали возможное участие игроков лиги в Олимпийских играх — 2026

Исполнительный директор NHLPA (Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги) Марти Уолш поделился информацией о возможном участии хоккеистов НХЛ в Олимпийских играх — 2026.

«Мы всё ещё на том же месте. Я не хочу быть слишком оптимистичным, но надеюсь, что мы достигнем цели. Нашим игрокам важно выступить на Олимпийских играх. Думаю, что для болельщиков важно, чтобы на Олимпиаде были лучшие из лучших. Честно говоря, я считаю, что для самого турнира было бы лучше всего, если там сыграют лучшие из лучших. Это то, что у нас должно быть.

Это приоритет для нас, для меня и для НХЛ. Мы очень ясно дали понять, что коллективно работаем над этим. Надеюсь, что решение будет принято как можно раньше.

Мы хотели бы сообщить миру, что игроки НХЛ будут участвовать в Олимпийских играх в 2026 году, но не хочу, чтобы пришлось забирать слова обратно в последнюю минуту. Это беспроигрышный вариант», — приводит слова Уолша The Athletic.

Следующие зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина д’Ампеццо.