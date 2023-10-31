Гендиректор «СКА Арены»: готовимся к Матчу звёзд, тестовые мероприятия — в конце ноября

Генеральный директор «СКА Арены» Дмитрий Сватковский рассказал о подготовке стадиона к Матчу звёзд КХЛ 9–10 декабря.

«Арена готова, готовится к проведению Матча звёзд КХЛ. Сейчас идёт подготовка к тестовым мероприятиям. Расстановка мебели, пусконаладка инженерных систем, репетиция работы медиакуба, всех информационных систем, инженерных систем — свет, телевидение, то есть всё, что связано с проведением и организацией Матча звёзд.

У нас с администрацией Санкт-Петербурга есть дорожная карта, в конце ноября пройдут тестовые мероприятия — несколько матчей. Посмотрим, как их провести, в каком формате. Хотелось бы со зрителями. В районе 20–25 ноября планируем тестовое мероприятие с запуском зрителей на арену», — сказал Сватковский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.