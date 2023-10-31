Стали известны соперники Беларуси в квалификации на ОИ-2026 в случае допуска сборной

Сборная Беларуси по хоккею сыграет в группе D финальной квалификации Олимпийских игр 2026 года, если национальную команду допустят на турнир. Об этом сообщается на официальном сайте ИИХФ.

Белорусская команда сыграет со сборными Словакии и Казахстана. Ещё один соперник будет определён позже — по результатам остальных квалификационных раундов.

Напомним, по решению ИИХФ сборные России и Беларуси отстранены от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея до конца сезона-2023/2024. Несмотря на бан, национальные команды не исключали из списков участников Олимпийских игр 2026 года.

Зимние Олимпийские игры — 2026 пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина д'Ампеццо.