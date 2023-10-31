Защитник «Питтсбурга» — о погибшем Джонсоне: он был хорошим шутником, радостным человеком!

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Пьер-Оливье Жозеф отреагировал на уход из жизни бывшего нападающего «пингвинов» Адама Джонсона. Хоккеисты много играли в фарм-клубе «Пингвинз» — «Уилкс-Барре».

«Адам был таким радостным человеком! То, как он преподносил себя… в целом он казался просто счастливым человеком. Нам будет его не хватать.

Он был хорошим шутником, ему нравилось вызывать улыбку у всех в раздевалке. Каждый день, проведённый с ним, был полон хороших воспоминаний», — приводит слова Жозефа The Hockey News.

В матче чемпионата Англии по хоккею при неудачном столкновении Джонсону порезали горло коньком, после чего лёд моментально залило кровью. Игрок попытался самостоятельно добраться до скамейки запасных, но, истекая кровью, потерял сознание. Партнёры по команде моментально бросились ему на помощь и вызвали врачей. Матч был остановлен и так и не был доигран. Позже Джонсон скончался в больнице.