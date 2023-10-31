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Вячеслав Быков оценил возможный допуск сборной России на Олимпийские игры 2026 года

Вячеслав Быков оценил возможный допуск сборной России на Олимпийские игры 2026 года
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Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков прокомментировал возможный допуск национальной команды к Олимпийским играм 2026 года.

«Является решение ИИХФ включить сборную России в групповой этап Олимпиады признаком скорого возвращения наших команд на международные соревнования? Мне сложно сказать что-то по этому поводу. У ИИХФ семь пятниц на неделе», — сказал Быков в интервью Metaratings.ru.

Напомним, сегодня на сайте ИИХФ появилась информация, согласно которой сборная России по хоккею сыграет в одной группе с США, если команду допустят на Олимпийские игры 2026 года. На данный момент известен полный состав лишь одной группы — А. В ней сыграют Канада, Швеция, Швейцария и Италия. В группу B уже попали Финляндия, Германия и Чехия.

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