Плющев: в ИИХФ и сами не знают, что предпринять по поводу допуска сборной России

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал возможный допуск национальной команды на Олимпийские игры 2026 года.

«В ИИХФ и сами не знают, что предпринять по поводу допуска сборной России. Все явно ждут окончания событий, которые внесут ясность в международную обстановку. Но там-то решения предпринимают другие люди, так что ИИХФ сделала хорошую мину при плохой игре. Вроде как в состав участников Олимпиады на бумаге включили, а дальше начинаются оговорки. Им ведь ничего не стоило сказать, что решение окончательное, группы сформированы. Но сразу идут уточнения — если не будет обострений, если снимут все ограничения и так далее. Поэтому такие новости нужны для общественного мнения, показать, что мы независимые», — сказал Плющев в интервью «РИА Новости Спорт».

Ранее олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира Валерий Каменский заявил, что сборная России на Олимпийских играх 2026 года должна играть с флагом и гимном.