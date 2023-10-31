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СКА — Ак Барс. Прямая трансляция
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Форвард СКА Толчинский: Грицюк не умеет шутить — прямолинейный

Форвард СКА Толчинский: Грицюк не умеет шутить — прямолинейный
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Нападающий СКА Сергей Толчинский рассказал про главных шутников в армейском клубе.

«Что у Арсения Грицюка за шутки? Да какие у него шутки (смеётся)? Прямолинейный. Он не умеет шутить. Вспоминает мне, как я на последней минуте одного из матчей не хотел меняться.

Кто в СКА лучше всего умеет шутить? Не хочу кому-то самооценку поднимать. А то потом будет ходить и рот не затыкать (смеётся). Бардак (Захар Бардаков) хорошо шутит. Вообще если серьёзно, то у нас в целом вся команда очень весёлая, с острым языком — все могут разрядить обстановку.

В ЦСКА и «Авангарде» я был лучшим в этом плане? Да нет, куда там мне. Но и там были ребята, которые могли разрядить обстановку в раздевалке. Кто кроме Богдана Киселевича? Киселевич, кстати, наоборот, на последнем месте по этому критерию (смеётся)», — сказал Толчинский в интервью «Известиям».

Ранее Толчинский назвал причины нестабильной игры армейского клуба в текущем сезоне КХЛ.

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