«Вегас» установил рекорд НХЛ по проценту очков среди действующих обладателей КС в октябре

Сегодня, 31 октября, «Вегас Голден Найтс» на своей площадке обыграл «Монреаль Канадиенс». Встреча на «Ти-Мобайл Арене» завершилась по буллитам со счётом 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0).

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, «Вегас» установил рекорд НХЛ по проценту набранных очков в октябре среди тех команд, кто являлся действующим обладателем Кубка Стэнли. Подопечные Брюса Кэссиди набрали 95% очков и обошли по этому показателю «Эдмонтон Ойлерз» образца сезона-1984/1985 (90%).

Напомним, после девяти сыгранных матчей «Вегас» лидирует в Западной конференции с 17 результативными баллами в активе. Следующий матч «Вегас» сыграет дома с «Виннипег Джетс». Игра состоится в ночь на 3 ноября в 5:00 мск.