«Металлург» прервал пятиматчевую серию поражений, одолев дома «Барыс»

В Магнитогорске завершился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Металлург» принимал астанинский «Барыс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.
На 12-й минуте первого периода Аркадий Шестаков с передач Адиля Бекетаева и Кирилла Савицкого открыл счёт в матче.
На шестой минуте второго периода Макар Хабаров с передачи Никиты Гребёнкина восстановил равенство в счёте.
В начале третьей двадцатиминутки Егор Коробкин с передач Макара Хабарова вывел подопечных Андрея Разина вперёд. На 15-й минуте периода Алексей Маклюков с передач Люка Джонсона и Егора Коробкина сделал счёт 3:1. В конце матча Кирилл Савицкий сократил отставание до минимума, однако на большее «Барыс» не хватило.
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В следующем матче «Металлург» сыграет дома с минским «Динамо» 4 ноября. «Барыс» отправится в гости к «Автомобилисту» 2 ноября.
- 31 октября 2023
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