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«Металлург» прервал пятиматчевую серию поражений, одолев дома «Барыс»

«Металлург» прервал пятиматчевую серию поражений, одолев дома «Барыс»
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В Магнитогорске завершился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Металлург» принимал астанинский «Барыс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

На 12-й минуте первого периода Аркадий Шестаков с передач Адиля Бекетаева и Кирилла Савицкого открыл счёт в матче.

На шестой минуте второго периода Макар Хабаров с передачи Никиты Гребёнкина восстановил равенство в счёте.

В начале третьей двадцатиминутки Егор Коробкин с передач Макара Хабарова вывел подопечных Андрея Разина вперёд. На 15-й минуте периода Алексей Маклюков с передач Люка Джонсона и Егора Коробкина сделал счёт 3:1. В конце матча Кирилл Савицкий сократил отставание до минимума, однако на большее «Барыс» не хватило.

Фонбет Чемпионат КХЛ
31 октября 2023, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 2
Барыс
Астана
0:1 Шестаков (Бекетаев, Савицкий) – 11:27 (5x4)     1:1 Хабаров (Гребёнкин) – 25:06 (5x5)     2:1 Коробкин (Хабаров) – 43:29 (5x5)     3:1 Маклюков (Джонсон, Коробкин) – 54:07 (5x5)     3:2 Савицкий (Муратов, Бекетаев) – 58:09 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В следующем матче «Металлург» сыграет дома с минским «Динамо» 4 ноября. «Барыс» отправится в гости к «Автомобилисту» 2 ноября.

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