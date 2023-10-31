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Натуральный хет-трик Хмелевски помог «Салавату Юлаеву» победить дома «Амур»

Натуральный хет-трик Хмелевски помог «Салавату Юлаеву» победить дома «Амур»
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В Уфе завершился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Салават Юлаев» принимал хабаровский «Амур». Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 4:1.

На седьмой минуте второго периода Иван Дроздов с передач Динара Хафизуллина и Джоша Ливо открыл счёт в игре. Спустя полторы минуты Иван Мищенко с передач Яна Дрозга и Якова Рылова восстановил равенство в счёте. На 16-й минуте периода Александр Хмелевски с передач Данила Башкирова и Артёма Пименова вновь вывел уфимский клуб вперёд. За девять секунд до конца периода Александр Хмелевски с передачи Джоша Ливо оформил дубль, забросив третью шайбу в ворота гостей.

На пятой минуте третьего периода Александр Хмелевски с передач Джоша Ливо и Михаила Науменкова оформил хет-трик.

Фонбет Чемпионат КХЛ
31 октября 2023, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 1
Амур
Хабаровск
1:0 Дроздов (Хафизуллин, Ливо) – 26:39 (5x4)     1:1 Мищенко (Дрозг, Рылов) – 28:00 (5x4)     2:1 Хмелевски (Башкиров, Пименов) – 35:32 (5x5)     3:1 Хмелевски (Ливо) – 39:51 (4x3)     4:1 Хмелевски (Ливо, Науменков) – 44:11 (5x4)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

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