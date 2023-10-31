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Ларионов: победа «Авангарда» заслужена, они больше хотели. «Торпедо» не хватило страсти

Ларионов: победа «Авангарда» заслужена, они больше хотели. «Торпедо» не хватило страсти
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов рассказал о поражении в матче с «Авангардом» (2:3).

«Соперника с победой и хорошей игрой. С такой поддержкой и при такой аудитории приятно играть. Нашу команду похвалю за те усилия, которые она приложила в течение всего матча, сумела сравнять счёт. К сожалению, в концовке совершили ошибку на скамейке, выпустили лишнего игрока. Победа «Авангарда» заслужена, они хотели больше. Наверное, нам есть над чем поработать.

По желанию претензий быть не может. Хоккей – это профессия игрока, тут не может быть такого, что желание есть или нет. Тут больше страсть, насколько ты хочешь быть лучше соперника в любом отрезке, вот этого не хватило, не знаю почему. Начало игры было очень хорошее, активно начали, повели в счёте, а перелом наступил, когда два подряд удаления случились у нас, ритм игры сломался. Какое-то время приходили в себя. В целом рваная игра получилась, немножко не характерная для «Торпедо». Не было сегодня зрелого, правильного хоккея с нашей стороны», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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